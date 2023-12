Ezt még a Közel-Keleten is megirigyelnék: szintet lépett a sufnituning Ukrajnában

Korábban a Közel-Keletre volt jellemző, hogy a konfliktusok során előbb-utóbb feltűntek mindenféle „hibrid járművek”, amelyek ötvözték a harctéren szükséges tűzerő hiányára adott választ a kreatív megoldásokkal. A végeredmény gyakran mindenféle furcsaságot szült. Ez a találékonyság nem kerülte el az orosz és ukrán csapatokat sem, lényegében a harctéri „szörnyetegek” tekintetében is versenyeznek a felek. Most a sokasodó listához az ukránok járultak hozzá egy kifejezetten egyedi járművel:

Bakhmut, Ukrainian forces from the 114th TDF brigade have deployed their BMW 3-series MLRS to the front, seen here shelling the Russian positions east of Klishchiivka with 122mm Grad rockets. pic.twitter.com/vuvsukooBR