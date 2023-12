Térkép: így állnak most a frontvonalak az ukrajnai háborúban

A 2022 februárja óta tartó orosz invázióban eleinte jelentős területeket foglaltak el az oroszok, később számos helyről vissza kellett vonulniuk. Az utolsó jelentős területi változás már több mint egy éve volt, amikor az ukrán csapatok visszafoglalták Herszont. Azóta nem történt jelentős változás a frontvonalakon, a nyári nagy ukrán offenzíva sem hozta meg a várt eredményeket. Az ellenőrzött területek nagysága lényegében alig változott.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 23 December 2023. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/o4WH85VnAr