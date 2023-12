Kiszivárgott: Putyin titokban jelezte, hogy nyitott a tűzszünetre

Vlagyimir Putyin orosz elnök már jelezte, hogy nyitott a tűzszünetre az ukrán háborúban - jelentette szombaton a New York Times

Mindez annak fényében érdekes, hogy az orosz elnök nyilvánosan azt hirdeti, nem hátrál meg a tavaly év eleje óta tartó konfliktusból. A kiszivárgott értesülés szerint viszont az orosz elnök jelezte, hogy érdekelt lehet a háború leállítását célzó megállapodás megkötése, egészen addig, amíg győztesnek mondhatja ki magát a háborúban.

Az ENSZ szerint a háború kezdete óta több mint 10 ezer civil halt meg és több mint 18 500 sebesült meg, emellett több tízezer katona is megsebesült.

Putyin már szeptember óta jelzi, hogy nyitott a harcok leállítására, amennyiben a jelenlegi határvonalak fennmaradnak - jelentette a Times

két korábbi, a Kremlhez közel álló magas rangú orosz tisztviselőre, valamint más amerikai és nemzetközi tisztségviselőkre hivatkozva.

A lap arra is kitér, hogy ez messze van Putyin eredeti céljától, Ukrajna leigázásától. Oroszország 2022. február 24-én szállta meg a szomszédos Ukrajnát, és gyorsan elfoglalta az ország több területét. Nagyjából bő egy éve a harcvonalak nagyrészt nem változtak, Oroszország tartja Ukrajna déli és keleti régióinak egy részét.

A lap szerint Putyin tavaly ősszel is "küldött jeleket" a tűzszünetre vonatkozóan, és közölte, hogy elégedett az általuk elfoglalt területekkel. A Times által idézett források azonban arra is figyelmeztettek, hogy ez "félrevezetési kísérlet" is lehetett, de az sem kizárt, hogy Putyin meggondolhatja magát, ha csapatai újra lendületbe jönnek. Az sem egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elfogadná-e az alkut, mivel Oroszország még mindig megszállás alatt tartja Ukrajna egyes részeit, és korábban kategorikusan elzárkózott attól, hogy feladjon területeket.

