Szállingózó pletykák: kiderülhetett, mi okozta a három Szu-34-es vesztét, egyik verziónak sem örülhet Oroszország

Bár alapvetően az orosz védelmi minisztérium nem ismeri el a három gép elvesztését, az orosz „Fighterbomber” Telegram-csatorna (amely egyébként kifejezetten megbízható az oroszokat ért veszteségek terén) ezzel szemben igen. Sőt, a leszerelt egykori pilóta által üzemeltetett oldal azt is tudni véli, hogy egy amerikai Patriot-rendszer segítségével sikerült végrehajtani a meglepetésszerű támadást.

A csatorna szerint a Szuhojok elvesztéséhez több tényező is vezetett: a zavarórendszerek nem működtek megfelelően (vagy nem is voltak), másrészt az ukrán erők feltételezhetően elhoztak egy rendszert Kijev környékéről (ilyen támadást már korábban is végrehajtottak).

Más orosz csatornák ennél is tovább mennek: a vadászbombázók lelövéséért az ukrán F-16-osokat, és az általuk használt HARM rakétákat teszik felelőssé. A Rybar csatorna a veszteséget megelőzően két nappal arról számolt be, hogy Ukrajna 12 darab F-16-os vadászgépet üzemeltet már Kárpátalja térségében.

The Pro-Russian outlet Rybar claims that 12 F-16 Fighter Jets have begun operating in Ukraine with 3 more F-16s used for training purposesRybar claims that F-16s land in Uzhhorod and Ivano-Frankivsk, and they have parts stationed in Dnipro, Kryvyi Rih, and Starokostyantyniv pic.twitter.com/UXHZV74mpT