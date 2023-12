Felvételek: tragikus vége lett Ukrajnában az első német Dingo 2-esnek

Miközben az amerikai politikai elit hónapok óta dilemmázik az Ukrajnának biztosított katonai támogatások folytatásáról, Németország és az európai hatalom regionális partnerei egyre fontosabb katonai beszállítóvá válnak Ukrajna beszerzési rendszerében. A Leopard harckocsik, Marder lövészpáncélosok, és légvédelmi rendszerek mellett Németország ismeretlen mennyiségű Dingo 1-es és Dingo 2-es 4x4-es páncélozott járművet is Ukrajnába küldött. Németország mellett kisebb számban Norvégia is transzferált a járműtípusból.

Most felvételek kerültek elő a frontvonalról, melyeken az látható, hogy orosz katonák egy súlyosan sérült, elhagyott Dingo 2-est vesznek szemügyre. A jármű az ukrán haderő hadijelét és német álcamintát visel, vélhetően a Bundeswehr készleteiből származik.

A Damaged German-Supplied ATF Dingo-2 somewhere in the NDMZ(Idk where exactly this is supposed to be, the Source claimed that).This would be as far as I saw the first Dingo-2 Loss. @deaidua