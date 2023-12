Feszült a hangulat a Fehér Házban: küszöbön lehet az újabb háború, már amerikai katonákra lövöldöznek

A CNN információi szerint feszülten telik az ünnepi szezon a Fehér Házban, mivel a Közel-Keleten folyamatos támadás alatt állnak az Egyesült Államok katonái, katonai bázisai: Irán proxierői napi szinten lövöldöznek amerikai katonai képességekre Szíriában, Irakban és a Vörös-tenger térségében. Nemrég súlyosan megsérült egy amerikai katona Irakban, válaszul az Egyesült Államok pedig légitámadást indított a Kataib Hezbollah, az egyik Iránbarát iraki milícia ellen. Jemen mellett átfogó támadást hárított el az amerikai haditengerészet a húszi lázadók részéről, Izrael pedig Damaszkuszban megölt egy iráni tábornokot.

A CNN arról ír: ha tovább folytatódik az eszkaláció, és amerikai katonák halnak meg, illetve amerikai katonai képességek szenvednek súlyos károkat,

az Egyesült Államoknak nem lesz más választása, mint a katonai megtorlás, ezzel pedig szélesebb körben is háborús konfliktus alakulhat ki a Közel-Keleten.

Ha Irán leveszi a kesztyűt és ráuszítja minden erejével a proxierőit a régióra, komoly problémával találhatja magát szembe a régió, így pedig az Irakban és Szíriában állomásozó amerikai katonák is célkeresztbe kerülnek”

– mondta a lapnak Christopher O’Leary, amerikai túsztárgyaló, biztonságpolitikai szakértő. Ő úgy látja, a legrosszabb még nem jött el, ugyanakkor egyáltalán nem kizárható a további eszkaláció.

Mike Lyons nyugalmazott amerikai őrnagy pedig kritizálta az amerikai kormányt, amiért szerinte a mostani válaszcsapások nem elég kemények ahhoz, hogy elrettentsék Iránt és segítőit a további támadásoktól. Vagyis fokozni kell az amerikai katonai aktivitást a régióban, ennek viszont megvan az eszkalációs kockázata, hiszen Irán is fokozhatja tevékenységét a környező országokban.

Ezzel pedig egyre több és egyre átfogóbb harcok alakulhatnak aki amerikai katonák és nem csupán iráni proxi-milíciák, de akár az Irakban, Szíriában és Jemenben is aktív iráni különleges erők közt is.

A CNN ezután kitér arra, hogy ha a régióban átfogó konfliktus robban ki, amely kiterjed a Vörös-tengerre is, az egész világ kereskedelmi forgalma negatívan érintett lehet, hiszen a térség rendkívül fontos szerepet játszik, mint összekötő-útvonal Ázsia és a Földközi-tenger közt. Emellett az újabb krízis igencsak rosszul jön Joe Biden elnöknek, akinek erőforrásait már most is leköti az ukrajnai háború, ugyanakkor demonstrálnia kell az Egyesült Államok vezető szerepét ellenségeivel szemben.

