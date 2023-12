Íme öt olyan régió, ami a háború szélén táncolhat 2024-ben

Az elmúlt két év során mondhatjuk, hogy egymást érték a fegyveres konfliktusok, illetve a diplomáciai összezördülések: két éve februárban Oroszország megtámadta Ukrajnát, idén októberben Izraelt érte rég nem látott méretű támadás, ismét kiújult az azeri-örmény konfliktus, a listát még hosszú ideig lehetne folytatni. Elhoztunk öt olyan régiót a világ minden pontjáról, amit a nemzetközi sajtó leendő konfliktuszónaként hajlamos megjelölni, és megnézzük azt, tényleg a levegőben lebeg-e egy újabb háború ezeken a területeken.

Kína megteszi a végső lépést?

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta havonta legalább egyszer megírja valamelyik sajtóorgánum azt, hogy küszöbön áll Tajvan Kína általi megszállása. A nagyhatalom az elmúlt évtizedekben ugrásszerű fejlesztéseket hajtott végre a fegyveres erők körében, Hszi Csin-ping kínai államfő pedig rendszeresen nyilatkozik a két terület újraegyesítéséről.

Többen úgy vélik, hogy Hszi Tajvan visszafoglalását akarja „örökségéül” hagyni.

Érdekes módon éppen Moszkva korlátozott sikerei azok, amelyek eltántoríthatták Kínát attól, hogy fegyverrel foglalja vissza a szigetet: Peking haditechnikájának jó része szovjet alapokon nyugszik, ezek a fegyverek pedig nem teljesítettek éppenséggel jól Ukrajnában.

Mindehhez hozzátartozik az is, hogy a tajvani terep még a Kelet-európai síksághoz mérten is barátságtalannak számít: a kínai csapatoknak át kéne kelniük a Tajvani-szoroson, majd partra kell szállniuk a sziget teljesen beépített nyugati oldalán, mindezt úgy, hogy az Egyesült Államok egyértelművé tette: egy ilyen lépésre fegyverrel válaszolna.

Ráadásul az elmúlt néhány hónapban a Peking és Washington közötti diplomáciai kapcsolatok is sokat javultak, a két nagyhatalom vezetői gyakran tettek látogatásokat egymásnál.

Félreértés ne essék: Kína meg akarja szerezni Tajvant, ugyanakkor a pekingi politika végletekig pragmatikus, így egészen addig valószínűleg nem indítanának katonai akciót, amíg biztos előnybe nem kerülnek, ez pedig pillanatnyilag nem hónapok, hanem évek kérdése.

Háború a szomszédban?

Az elmúlt hónapokban a Nyugat-Balkánon két, szerbek lakta régióban is felgyorsultak az események: a Boszniai Szerb Köztársaság vezetője, Milorad Dodik újabb szankciókat kapott a nyakába az Egyesült Államoktól, Koszovóban pedig magyar és olasz békefenntartókra támadtak szerb szélsőségesek, többüknek súlyos sérüléseket okozva. Alekszandar Vucsics szerb elnök ráadásul idén tett olyan nyilatkozatot is melynek értelmében a Szerbián kívül, elsősorban Koszovóban élő szerbek jogait akár fegyverrel is hajlandó biztosítani. De tényleg ennyire kritikus a helyzet?

A rövid válasz az, hogy szerencsére nem. Szerbia a délszláv háborúk tapasztalatai alapján valószínűleg nem szívesen küldené be fegyveres erejét egy olyan régióba, melyet a NATO békefenntartói őriznek. Valószínű az, hogy a május végi, több súlyos sérüléssel járó zavargások is túllőttek a célon, hiszen mind Szerbia, mind a koszovói albán és szerb lakosság viszonya koordinális a KFOR-ral, mindkét állam elismeri, hogy a NATO katonái békefenntartó szerepet töltenek be az országban.

Ezekhez ráadásul hozzájön az is, hogy Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó is előkelő helyen szerepel az Európai Unió tagjelölt államai között, ezt a helyzetet pedig jelentősen rontaná az, ha valamelyik országban fegyveres konfliktus robbanna ki.

Harcos üzengetéseket egészen biztosan látni fogunk még a Nyugat-Balkánon, nyílt fegyveres konfliktusra azonban a fenti tényezők miatt szerencsére kevés az esély

Annexió Dél-Amerikában

Guyana diplomáciai viszonylatban minden valószínűséggel a világ egyik legszerencsétlenebb országa: területének nagyjából háromnegyedét két szomszédja Venezuela és Suriname is magának követeli. A történetben hatalmas „előrelépést” jelentett az, hogy Caracas népszavazást hirdetett arról, hogy a nyersanyagokban gazdag guyanai Esequiba régió függetlenné akar-e válni.

Érdekes módon erről a területen élőket nem kérdezték meg, csak a venezuelaiak szavaztak.

A dzsungellel borított terület kvázi annektálása után küszöbön álló háborúról lehetett olvasni, valamint arról, hogy Brazília az ország északi részébe vezényelt tetemes mennyiségű katonát. A két hír között szoros kapcsolat van: hiába jelenti ugyanis be Venezuela Esequiba iránti igényét, ha a területre a sűrű dzsungel miatt kizárólag Brazílián keresztül lehet bejutni.

Guyana térképe, rajta vörössel a Venezuela által magáénak tartott Esequiba és a Suriname által követelt Tigri régiókkal. Forrás: SurinameCentral via Wikimedia Commons

A brazilok egyetlen lépéssel mozdulatlanságra ítélték Caracast, amely a kontinens legerősebb hadseregével valószínűleg nem akar háborúba menni.

Nicolás Maduro venezuelai és Irfaan Ali Guyanai elnökök a helyzet rendezése érdekében két hete asztalhoz is ültek egymással, és megegyeztek abban, hogy a vitát a „nemzetközi jognak megfelelően” fogják rendezni.

Megbénul a Szuezi-csatorna

Az eddig felsorolt helyszínekkel ellentétben a Közel-Keleten nemhogy javult volna a helyzet az elmúlt hónapokban, de az egész világot érintő gazdasági-politikai zűrzavarrá szélesedett: a jemen északnyugati részét irányításuk alatt tartó húszi lázadók a Hamász palesztin terrorszervezet október eleji, Izrael ellen intézett támadása után megpróbált rakétákat kilőni a zsidó államra, az akciók sikertelensége után azonban taktikát váltott, és elkezdte a Vörös-tengeren közlekedő teherhajókat lőni. Bár a hajókat, rakományokat és legénységeket ért károk minimálisak, az áruszállítás olyannyira megdrágult a környéken, hogy a teherhajók gyakran inkább megkerülik a Jóreménység-fokát, ezzel pedig komoly fennakadásokat okoznak az áruforgalomban.

Az Egyesült Államok, illetve több NATO-tagállam már december elején hadihajókat küldött a Vörös-tengerre és az Ádeni-öbölbe, mostanra pedig eljutottunk odáig, hogy a nemzetközi konfliktusokból általában kimaradó India is mozgósította haditengerészetét az Arab-tengeren.

A húszik a nemzetközi áruforgalom ellen indított támadásaikkal valószínűleg messzebb nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ér: hiába az Iráni támogatás, egy nyílt konfliktust Teherán nem fog bevállalni a NATO-val, a Pentagon pedig már be is jelentette: szükség esetén készek támadásokat indítani a húszik ellen.

A szeparatisták a felkészültnek semmiképp sem nevezhető szaúd-arábiai haderő ellen hatékonyan léptek fel, az amerikai légicsapások azonban már más kategóriába esnek.

Lángba borul Afrika?

A szubszaharai Afrika soha nem számított különösképpen békés régiónak, idén azonban látványosan felgyorsultak az események: csak idén puccsot hajtottak végre Nigerben, Burkina Fasoban és Gabonban, Dél-Szudánban pedig polgárháború zajlik. Nem földtől elrugaszkodott elképzelés az, hogy egy arab-tavaszhoz valamelyest hasonló lázadás és puccshullám végigsöpörjön a régión, különösen akkor, ha figyelembe vesszük: Oroszország mindegyik puccsal jól járt.

Nyugati szempontból a szubszaharai események azért is rendkívül bonyolultak, mert a régióban az európai államoknak - különösen Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak – a gyarmattartói múlt miatt nem túl jó a renoméja, így a lakosság körében egy nyugatbarát kormány eltávolítása széles körben tehet szert támogatásra is.

Azt megjósolni, hogy lesznek-e jövőre puccskísérletek a régióban nem túl bonyolult feladat, az azonban, hogy erre pontosan hol fog sor kerülni, már keményebb dió. A Nyugat számára a legnagyobb érvágást a régió legstabilabb, érdemi fegyveres erővel rendelkező államának, Nigériának az elvesztése jelentené, Lagos azonban tradicionálisan jó kapcsolatot ápol a nyugati nagyhatalmakkal.

Címlapkép: húszi lázadók elfoglalnak egy izraeli teherhajót november 20-án. A címlapkép forrása: Houthi Movement via Getty Images