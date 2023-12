Leleplező műholdfelvételek: még súlyosabb a Krím elleni ukrán csapás, mint amit eleinte sejteni lehetett

Tegnap támadást hajtott végre a krími Feodoszija kikötője ellen az ukrán haderő. Eddig azt biztosan tudni lehetett, hogy az incidens során találatot kapott a Novocserkasszk, egy Ropucsa-osztályú partraszállító hajó. Felvételek alapján úgy tűnik: a haditengerészeti eszköz javíthatatlan károkat szenvedett.

Frissen közzétett műholdfelvételek alapján úgy tűnik: nem csupán a Novocserkasszkot és a kikötő infrastruktúráját érte találat, hanem csapást szenvedett egy T-43-as típusú kiképzőhajó, az UTS-150 is.

Vagyis nem egy, hanem két orosz katonai hajót ért potenciálisan súlyos találat.

Photos and Satellite Imagery from the Port of Feodosia in Eastern Crimea indicate that the Ropucha-Class Amphibious Landing Ship of the Russian Black Seas Fleet, Novocherkassk (BDK-46) as well as a Former-Training Ship waiting to be Scrapped, UTS-150 were both Sunk and Totally pic.twitter.com/dROnfwyk2m