Putyin kényszerű vallomást tett, meddig tarthat a háború

A New York Times nemrég arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin szeptember óta többször is titokban jelezte az Egyesült Államok és Ukrajna felé, hogy nyitott a tűzszünetre, azzal a feltétellel, hogy Oroszország megtarthatja a jelenleg általa megszállt területeket. Csakhogy, mint most a Nikkei leleplezte: az orosz elnök még márciusban azt mondta Hszi Csin-ping kínai vezetőnek, hogy

arra számít, hogy legalább öt évig eltarthat még az ukrajnai háború.

Emiatt sokan azt sejtik, hogy a tűzszünetre vonatkozó kijelentése stratégiai lépés a kedvező légkör megteremtése érdekében a 2024 márciusában esedékes orosz elnökválasztás előtt. Hszi Csin-ping a tavasszal próbál meg békeközvetítőként fellépni a konfliktusban, de egy gyors fellángolás után Peking nem próbálkozott többet.

Bár Kínát talán nem győzte meg teljesen Putyin kijelentése, a 2022 februárjában bekövetkezett váratlan ukrajnai invázió pánikba ejtette Pekinget. Az invázió előtt néhány nappal tartott kínai-orosz csúcstalálkozó határok nélküli partnerséget hirdetett a két ország között. Kína azonban rosszul ítélte meg Oroszország valódi szándékait, és inkább korlátozott invázióra számított, mint teljes körű konfliktusra. Ezt követően Kínának meg kellett védenie saját érdekeit, ami az európai békemisszióban csúcsosodott ki, miután Putyin biztosította Hszit, hogy addig folytatja a háborút, amíg nem arat győzelmet.

Mindez pedig egy óvatos távolodás Moszkvától.

Ha az ukrajnai háború öt évig elhúzódna, Kína az Oroszországgal való katonai együttműködése miatt egyre nagyobb nyomás alá kerülhetne a nyugati nemzetek részéről, ami hatással lenne gazdaságára.

A Kína és Oroszország közötti összetett dinamika, amelyet Putyin korábbi nyilatkozata is befolyásolt, potenciálisan kihat Japán védelempolitikájára is. Tokió, válaszul Oroszország elhúzódó inváziójára, felülvizsgálta elveit, hogy engedélyezze a fegyverexportot, beleértve a Patriot rakéták exportját Ukrajnába. Az elhúzódó ukrajnai konfliktus tovább alakíthatja Japán fegyverkivitelre vonatkozó álláspontját, ami kihatással lehet a tajvani kérdésre és a tágabb indo-csendes-óceáni térségre.

Címlapkép: Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója a 2023-as Övezet és Út Fórumon. A fotó forrása: Kyodo News via Getty Images