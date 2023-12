Szó sincs arról, hogy véget ért a tankok aranykora: ez most a világ 10 legjobb harckocsija!

Ahogy az ukrajnai háborúban modern harcjárművek tömegeit semmisítik meg robbanószerrel felszerelt filléres kínai drónok, jogosan merülhet fel a szemlélőben az a feltételezés, hogy a tankok ideje leáldozott: egyszerűen nem éri meg ezeket az eszközöket a modern harctérre küldeni. A fegyvergyárak ezekkel a konklúziókkal láthatólag nem értenek egyet: gyakorlatilag az összes komolyan vehető katonai hatalom azon dolgozik, hogy modernizálja meglévő harckocsi-eszközparkját és új tankokat gyártson, melyek már megfelelnek a modern kor kihívásainak. Harckocsik egy teljesen új generációja van most a tervezőasztalon: olyan eszközök készülnek, melyek már képesek a drónok, irányított rakéták támadásainak kivédésére, közben a legénység munkáját a legmodernebb számítógépes eszközökkel segítik. Megnéztünk tizet a jelenleg folyamatban lévő, komolyan vehető harckocsi-modernizációk, új fejlesztések közül.

A cikkben nincs semmilyen minőségi, harcétrékbeli "rangsor" a harcjárművek közt. Tehát az, hogy például a T-90M a cikk elején szerepel, nem jelenti azt, hogy ez a "legjobb / legrosszabb".

T-90M

T-90M harckocsi Oroszországban. Fotó: Konstantin Morozov / Mil.ru

Az orosz-ukrán háborúban fontos szerepet játszanak a tankok: bár mindkét oldal harckocsizó képességének magját szovjet eredetű, hidegháborús vasak adják, a konfliktus előrehaladtával egyre több modern harcjárművet láthatunk a frontvonalon.

Az orosz haderő jelenleg szolgálatban álló, legmodernebb, tömeggyártott, széles körben rendszeresített harckocsitípusa a T-90M „Proriv” (áttörés), ez a korai 1990-es években gyártósorra került T-90-es család legújabb modernizációja.

A T-90M mind tűzerejét, mind túlélőképességét tekintve kiemelkedik a régebbi orosz harckocsik közül: 2A46M-5 típusú 125 milliméteres harckocsiágyúja képes Refleksz típusú páncéltörő rakétát is célba juttatni, fel van szerelve aktív védelmi rendszerekkel, Nakidka radarzavaró rendszerrel, a jármű kezelését komplex tűzvezető rendszer és hőkamerák segítik, illetve van rajta egy testből irányítható géppuska is.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy a T-90M mennyivel jobb vagy rosszabb a "mainstream" nyugati harckocsiknál, annyi viszont szinte biztosra vehető, hogy az orosz hadiipar lényegesen gyorsabban képes ezeket a harcjárműveket előállítani, mint ahogy a legtöbb nyugati hadiipari cég képes tankokat gyártani. Szintén fontos szempont, hogy a járművet folyamatosan modernizálja, módosítgatja az orosz hadiipar az ukrajnai háború tanulságai alapján, a T-90M-nek már számos alváltozata áll hadrendben. A legújabb, Obr. 2023-as T-90-eseket már toronyra erősített, főleg drónok zavarására alkalmas elektronikus harcászati modulokkal is felszerelték.

T-14 Armata

Nem túlzás kijelenteni, hogy amikor az első T-14 Armaták végig gurultak Moszkva utcáin a 2015-ös győzelmi napi parádén, a világ hadiipari cégei lélegzetüket visszafojtva figyelték az eseményt: nagyon úgy tűnt, hogy Oroszország egy olyan harckocsit alkotott, amely technológiai szempontból fényévekkel minden más, akkor hadrendben álló tanktípus előtt jár.

Az orosz hadiipar a fenti videóban is látható, hatalmas ígéreteket kapcsolta az Armatához: testből irányítható, kezelő nélküli lövegtorony, számítógép-asszisztált védelmi rendszerek, melyek képesek eltéríteni egy irányított rakétát és egy olyan löveg, amely állítólag felülmúlja a „legendás” Rh-120-as teljesítményét és több mint 10-12 kilométeres távolságból is képes pontos találatot leadni.

A nagy ígéretekből a mai napig kevés konkrétum valósult meg. Ha minden az orosz hadvezetés eredeti tervei szerint alakult volna, jelenleg több száz T-14 Armata harckocsit látnánk az ukrajnai háborúban: Moszkva eredetileg több mint 2300 ilyen tankot akart rendszeresíteni a 2020-as évekre. Jelenleg ott tartunk, hogy az orosz hadiipar optimista becslések szerint is mindössze 10-20 prototípust állított elő és nem indult még el a tömeggyártás, az eddig legyártott járművek ráadásul közel sem hozzák stabilan és megbízhatóan azokat a komplex képességeket, melyeket a promóciós anyagokban ígért az Uralvagonzavod.

Még mindig nem kizárt, hogy az Armatához kapcsolt hatalmas ígéreteket az orosz hadiipar előbb-utóbb valóban megvalósítja és megindul majd a T-14-es tömeggyártása, de ha ilyen ütemben haladnak a dolgok, jó esély van rá, hogy a nyugati hadiipari cégek előbb raknak össze egy olyan, high-tech negyedik generációs harckocsit, ami működik is.

Leopard 2A8

A Magyar Honvédség Leopard 2A7HU harckocsija stabil alapot szolgáltatott a Leopard-család további fejlesztéséhez. A Leopard 2A8 kidolgozásához az új magyar harckocsi vívmányait vették alapul. A képen az első hazai Leopard 2A7HU átadása látható, ez még NEM a Leopard 2A8-as. Fotó: Ács Bence/Portfolio

2018-ban 44 Leopard 2A7-es harckocsit rendelt Magyarország, az eredetileg korai 2010-es években bemutatott jármű a magyar igényeknek megfelelően olyan szinten átdolgozásra került, hogy Leopard 2A7+/2A7HU néven kezdtek el hivatkozni a járműtípusra. Az első Leopard 2A7HU harckocsik átadása épp a napokban történt meg:

A magyar változatot tovább gondolva született meg a német harckocsiplatform legújabb típusváltozata: a Leopard 2A8-as, melyből valószínűleg bevásárol Olaszország, Norvégia, Hollandia és Csehország is.

A régebbi Leopard-variánsokhoz képest a 2A8-as túlélőképesség tekintetében mutat komoly előrelépést: a járműtípus moduláris kiegészítő-páncélzatot és Trophy aktív védelmi rendszert is kapott. Elvileg ez a rendszer védelmet nyújt még a kifejezetten jó páncéltörő képességekkel rendelkező Vampir és Kornyet rakétákkal szemben is. Emellett pletykálnak arról is, hogy a 2A8-as kap egy olyan kamerarendszert, mellyel a legénység tökéletes rálátást kap a harckocsi közvetlen környezetésre, illetve a korábbi változatoknál nagyobb teljesítményű, 1600 lóerős motort is tesznek bele.

KF51 Panther

A Rheinmetall a német hadiipar egyik legjelentősebb szereplője, ők gyártják egyebek mellett a Leopard 2-es harckocsik által használt Rh-120-as harckocsiágyút is. A cég az elmúlt években igencsak kiszélesítette termékportfólióját, drónok, lézerek és más high-tech eszközök mellett nemrég belefogtak egy újfajta harckocsitípus fejlesztésébe is, amely egyelőre KF51 Panther névre hallgat.

A Panther nagy ígéretekkel száll ringbe más, nyugati harcjárművekkel szemben a vásárlók kegyeiért, rengeteg, innovatívnak mondható, hasznosnak tűnő, de élesben még nem tesztelt technológiát tartalmaz majd. Ilyen például

a 130 milliméteres, 20-as kapacitású automata utántöltő rendszerrel kiegészített harckocsiágyú,

felülről érkező rakétákkal és drónokkal szembeni, toronyra telepített védelmi rendszer,

a mesterséges intelligencia által asszisztált tűzvezető rendszer,

kibervédelmi és elektronikus harcászati rendszer,

drónkezelő irányítófelület,

egy páncéltestre telepített kamerarendszer, melynek segítségével a harcjármű kezelői tökéletes rálátást kapnak a harcjármű környezetéről, a páncélzat biztonságát élvezve.

Azt nem tudni, hogy az első Pantherek mikor gurulhatnak le a gyártósorról, valószínűleg ez főleg a megrendelőktől és a hozzárendelt K+F kapacitástól függ. Az is lehet, hogy a harckocsinak lesz egy úgymond "hagyományos" változata, amely olcsó és egyszerű lesz és egy kifejezetten gazdag nyugati országoknak értékesített, high-tech változata, melynek fejlesztése hosszabb távon valósulhat meg.

Nem kizárt, hogy az első Panthereket Zalaegerszegen gyártják majd le: idén jelentette be a magyar kormány, hogy a Rheinmetall hazai ága is csatlakozik a harcjármű fejlesztésébe.

Abrams-modernizációk

Az Egyesült Államok hadereje az 1980-as években állította hadrendbe az első M1 Abrams harckocsikat: azóta lényegében folyamatosan zajlik a járműtípus korszerűsítése, átépítése, modern igényekhez való igazítása. Épp az ősszel jelentette be a General Dynamics, hogy elindul a legújabb típusváltozat, az M1A3-as fejlesztése, melynek köszönhetően még legalább 15-20 évig hadrendben állnak majd az Abrams-harckocsik. Az M1A3-as projekt célja a harcjármű túlélőképességének, modularitásának növelése, illetve össztömegének csökkentése lesz. Vélhetően prioritást élvez majd a drónvédelem és rakétavédelem kérdése is.

Fontos megjegyezni: ezzel párhuzamosan a General Dynamics dolgozik egy teljesen újfajta Abrams-projekten is, ez egyelőre AbramsX névre hallgat. Ez egy hibrid hajtású jármű lesz, testből irányítható, 30 milliméteres gépágyúval, három fős kezelőszemélyzettel, MI-asszisztált tűzvezető rendszerrel, Trophy aktív védelemmel és egy új toronnyal. Nem kizárt, hogy az M1A3-as projekthez átemelnek majd bizonyos megoldásokat az AbramsX demonstrátorból a közeljövőben.

Challenger 3

A Challenger 3-as modernizációs program főbb célkitűzései, kontrasztban a jelenleg szolgálatban lévő Challenger 2-es képességeivel. Fotó: RBLS Twitter

A brit Challenger 2-es a világ legnagyobb hagyományos páncélvédettséggel rendelkező, jelenleg hadrendben álló harckocsija, tűzereje azonban elmarad a Leopard 2-esekhez és az amerikai Abrams harckocsikhoz képest.

A Challengerek modernizációjára legalább három program született a korai 2000-es évek kezdete óta, jelenleg a Challenger 3 projekt zajlik, melyet a BAE System és a Rheinmetall vegyesvállalata a 2030-ig futtat majd ki, 148 jelenleg hadrendben álló Challengert átépítve. A leglátványosabb vívmány az lesz, hogy a harckocsi kap majd egy teljesen új tornyot, benne az Abrams és a Leopard Rh-120-as lövegével, de várhatóan kap majd új elektro-optikai rendszereket, tűzvezető rendszert és valamilyen aktív védelmi rendszert is.

A modernizációval a Challenger-széria várhatóan a 2030-as, talán 2040-es években is hadrendben marad.

Altay

A korábban említett orosz T-14 Armata üzembe állításával kapcsolatos nehézségek szinte labdába se rúghatnak az első török saját fejlesztésű harckocsi, az Altay kálváriája mellett. Egy igazán elátkozott harcjármű-fejlesztési programról van szó, melyet a korai 2000-es évek óta többször kellett leállítani, teljesen átszabni, majd újraindítani. Most úgy néz ki, több mint egy tucat cég bevonásával, majdnem 20 évnyi fejlesztés után lehet, hogy a 2020-as évek közepén elindul majd a harckocsi sorozatgyártása. A projekt ideje alatt még a fő kivitelezőt, az Otokart is lecserélték a török-katari BMC-re.

Az Altay jelenlegi változata leginkább a dél-koreai K2 Black Pantherre hasonlít, ami nem véletlen, hiszen a harckocsit fejlesztő Hyundai Rotem is segítette a projektet szakértelemmel és alkatrészekkel. A dél-koreai hadiipari cég szállítja az eszköz által használt 120 milliméteres harckocsiágyút és több elektronikai eszközt is.

A harcjárműnek várhatóan két altípusa lesz: a T2-es, „hagyományos” változat, melynek gyártása várhatóan 2025-ben indul meg, illetve egy nagyrészt automatizált, testből irányítható toronnyal rendelkező T3-as variáns, amely ideális esetben a 2020-as évek végén kerül majd a gyártósorra.

K2 Black Panther

A lengyel haderő K2 Black Panther harckocsija katonai parádén. Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Sok szakértő a dél-koreai K2 Black Panthert tartja korunk egyik legkedvezőbb ár-érték arányú harckocsijának: beszerzési ára kevesebb mint fele egy új Leopard 2-esnek és harmada egy M1A2 Abrams harckocsinak, harcértéke pedig nem marad el annyival, mint amennyivel olcsóbb. Megoldásait tekintve hasonló a többi modern „nyugati” harckocsihoz: 120 milliméteres löveg, modularitás, elektronikus célkereső, tűzvezető rendszerek, hőkamerák, fejlett parancsnoki és irányzó tevékenységet segítő rendszerek.

A Black Panther az elmúlt években az európai piacot is gyorsan elkezdte meghódítani: Lengyelország 1000 darabot vásárolt a koreai páncélosból, ezzel több tankjuk lesz, mint bármelyik európai NATO-tagállamnak, illetve jó esély van rá, hogy rendszeresíti a páncélost Románia is. A lengyelek gyártóképességet is telepítenek Európába, ami azt jelenti, hogy a hagyományos európai hadiipari szereplőknek, mint a Rheinmetall, a Krauss-Maffei Wegmann vagy a Nexter, komoly konkurensük akad.

Leclerc XLR

A francia Leclerc-harckocsicsalád egy régebbi konstrukció, a francia haderő az 1990-es évek elején kezdte el leváltani ezekkel a tankokkal a régi AMX-30-asokat. A Nexter nagy számban gyártotta 2007-ig a tankot, több mint 800 Leclerc gurult le a gyártósorokról, ezek egy része exportra ment. Élesben nem is a franciák, hanem a szaúdi hadsereg használta először a harckocsit, a jemeni polgárháborúba való beavatkozásuk során. A Leclerc nagy előnye a pontosság: a 2003-as görög harckocsi-beszerzési tenderen jobbat lőtt az amerikai Abramsnél és a német Leopard 2-esnél is, de mivel az utóbbi olcsóbb volt, Athén végül mégis a Leopardok mellett döntött.

A Leclerc fejlesztésével kapcsolatosan több elgondolás is fut párhuzamosan: az XLR-projekt épp az idén indult el, melynek célja a harcjármű túlélőképességének javítása mellett a Scorpion harctéri irányító- és kommunikációs rendszer beépítése. Ezzel a harcjárművek és harcállások közti kommunikáció és műveleti tervezés nagy mértékben javulna, bizonyos cikkekben nem is Leclerc XLR-ként, hanem Leclerc Scoprionként hivatkoznak az új típusváltozatra.

Ezzel együtt a Leclerc fontos részét képezi a közös német-francia harckocsifejlesztési programnak is, az EMBT / MGCS-nek, az első prototípus a francia harckocsi tornyát párosította össze a Leopard 2A7-es alvázával.

Merkava Barak

A titokzatos izraeli Merkava harckocsicsalád pontos műszaki paramétereit féltve őrzött titokként kezeli Jeruzsálem, rengeteg a misztikum, mítosz a harcjármű körül. Sokan *a* világ legjobb tankjának tartják, de a Hamász október 7-ei inváziója során világossá vált, hogy egy drónról ledobott páncéltörő gránát ezekre a tankokra is ugyanolyan veszélyes, mint a rozsdás T-72-esekre.

Bár a meglepetés-támadás során több Merkava is elveszett, arról még mindig nincs információ, hogy a Gáza elleni invázió során akár egyetlen ilyen harckocsit is kilőtt volna a Hamász. Vannak felvételek persze robbanásokról, sérülésekről, a harckocsik Trophy-rendszerének deaktiválásáról, teljesen kilőtt, megsemmisített Merkaváról azonban csak október 7-éről van videó.

Izrael alig pár héttel a Hamász támadása előtt jelentette be, hogy dolgoznak a Merkava továbbfejlesztésén: a projekt legújabb iterációját Baraknak fogják hívni. A harcjármű fő újítása, hogy kap egy 60 milliméteres gránátvetőt, illetve egy olyan kamerarendszert, amely segít a kezelőknek a harcjármű körüli, 360 fokos rálátás kialakításában. A fejlesztésről itt írtunk részletesen:

A címlapképen egy KF51 Panther harckocsi látható. A fotó illusztráció. Kép forrása: Rheinmetall Press Kit