Ukrán elnöki kabinetfőnök: zajlanak Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozójának előkészületei

Jermak a beszélgetésről az X (volt Twitter) közösségi platformon adott hírt.

Termékeny telefonbeszélgetésünk volt Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel. A Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közötti beszélgetés folytatásaként azon dolgozunk, hogy a közeljövőben találkozót szervezzünk a két vezető között. Ugyancsak megtárgyaltuk Ukrajna haladását az európai integráció útján

– írta Jermak.

I had a productive phone call with Minister of Foreign Affairs of Péter Szijjártó. As a follow-up to the conversation between President and Prime Minister of , we are working to organize a meeting between the two leaders in the near future. @ZelenskyyUa