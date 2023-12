Felvételek: brutális légitámadást intézett Oroszország Ukrajna ellen éjjel, válogatás nélkül lőttek mindent

Oroszország jelentős kombinált légitámadást intézett Ukrajna ellen csütörtökről péntekre virradóra, drónokat és különböző típusú rakétákat is felhasználva – jelentette az ukrán légierő szóvivője, Jurij Ihnat. Több nagyvárost, így Kijevet, Harkivot, Odesszát, Lvivet és Dnyiprót is támadás ért.

Ihnat szerint hiperszonikus, ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetettek az oroszok Ukrajna ellen, köztük a H–22 hajó elleni rakétát, amelyet különösen nehéz elfogni.

The damaged Russian warship cost the Ukrainians dearly. Ukraine's largest missile attack to date, according to Ukrainian officials. Affected facilities: Lviv-NATO mercenary base, energy and warehouses. Khmelnytskyi airport, planes, warehouses Kiev-factories, pic.twitter.com/qMBHVBqHvQ — Megatron (@Megatron_ron) December 29, 2023

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Twitteren osztott meg videót az egyik támadás helyszínéről.

Egy szülészeti osztály, oktatási létesítmények, egy bevásárlóközpont, többszintes lakóépületek és magánházak, egy kereskedelmi raktár és egy parkoló. Kijev, Lviv, Odessza, Dnyipro, Harkiv, Zaporizzsja és más városok. Ma Oroszország szinte minden fegyvertípust bevetett, ami az arzenáljában van: Kinzsalokat, S–300-asokat, cirkálórakétákat és drónokat. A stratégiai bombázók H–101/H–505 rakétákat lőttek ki. Összesen mintegy 110 rakétát lőttek ki Ukrajna ellen, amelyek többségét lelőttük

– írta Zelenszkij.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.Today, Russia used nearly every type of weapon in its pic.twitter.com/q5q8Q98Njr — Volodymyr (Zelenskyy) December 29, 2023

A Kijev elleni támadásokban több ember megsérült. Vitalij Klicsko polgármester szerint egy óvóhelyként használt metróállomást is találat ért.

Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban összesen 22 orosz légicsapás volt az éjjel, kórházat, lakóházakat és egy ipari létesítményt is találat ért. Egy ember meghalt, nyolc megsérült.

Odesszában lakóházat ért találat, két ember meghalt, 15 megsérült, köztük 2 gyerek.

The most massive Russian missile attack on Ukraine of the entire war. Russians threw everything they could at us for 12 fucking hours. Every major city, all civilian targets, hospitals, apartment buildings schools, malls. pic.twitter.com/C7MHKGJq1d — Jay (in) December 29, 2023

Dnyipro városában egy szülészeti kórházat és egy bevásárlóközpontot ért találat, négy ember meghalt és több mint egy tucat megsérült.

At least four people died in Dnipro region because of Russian missile and drone attacks this morning. Russians hit a shopping mall in Dnipro. People were also killed in Odesa, Lviv, Kyiv, the number of casualties is rising. 6 and 8 y.o. children were injured in Odesa @suspilne — Olga (Tokariuk) December 29, 2023

A nyugat-ukrajnai nagyvárost, Lvivet drónokkal támadták az oroszok az éjjel.

this is a school in Ukrainian city Lviv after a visit by russian culture this morning. a nearby kindergarten is also hit.genocide is the russian culture. pic.twitter.com/1OhB0LsSMF — вареничок.еріставі (️‍) December 29, 2023

(Forrás: Reuters)

Címlapkép: Orosz dróntámadásban megrongált cölöpházak Odesszában 2023. december 27-én. MTI/EPA/IGOR TKACHENKO