Egy brit felmérés szerint a Munkáspárt földcsuszamlásszerű győzelmet aratna

MTI 2023. december 31. 15:49

A nagy-britanniai választókerületek többsége Rishi Sunak konzervatív párti miniszterelnök helyett Sir Keir Starmert, az ellenzéki Munkáspárt vezetőjét szeretné a kormányfői tisztségben látni a vasárnap ismertetett évzáró felmérés szerint, amelyet a Focaldata közvéleménykutató végzett a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi lap és a Best for Britain nevű EU-párti kampánycsoport megbízásából 10 006 választó bevonásával.