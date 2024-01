Csúnya baki: saját magát bombázta Oroszország

Az incidenst maga az orosz védelmi minisztérium ismerte el.

2024. január 2-án, moszkvai idő szerint 9 óra körül, a légierő egyik repülése során a Voronyezsi területen található Petropavlovka falu felett a repülőgépek lőszereinek rendellenes kiürítése történt. Sérültek nincsenek

– írták közleményükben.

Hozzátették, a tévedésből végrehajtott támadásban hat magánház megsérült.

