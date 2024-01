Elképesztő számokat mondtak be az ukránok Oroszország „lelőhetetlen” rakétájáról

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állította, Oroszország több mint 100 darab rakétát lőtt ki Ukrajnára, ebből mintegy 70 darabot az ukrán légvédelem sikeresen megállított – köszönhetően a főként nyugati szállítású légvédelmi rendszereknek.

A háború kezdete óta nem volt példa ilyen mennyiségű H-47 Kinzsal hiperszonikus rakéta egy időben történő bevetésére. Zsaluzsnij vezérkari főnök állítása szerint a légvédelem mindegyiket megállította, ezen kívül pedig a másik csodafegyvernek számító Kalibr rakétákat is feltartóztatták.

Russia did a massive missile attack on Ukraine using 95 Cruise Missiles and Ballistic Missiles. Ukraine intercepted 72 of the 95 missiles10/10 or (100%) of Kinzhal Missiles59/70 or (84.3%) of X-101 Missiles3/3 or (100%) of Kalibr Missiles0/12 or (0%) of Ballistic Missiles pic.twitter.com/Lws5GCWcju