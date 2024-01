Hitler-kollaboráns ukrán nacionalisták emlékhelyeit támadta Oroszország

Az egykor az Osztrák-Magyar Monarchiához Lemberg, majd Lengyelországhoz Lwów néven tartozó Lviv mind a mai napig az ukrán nacionalizmus központjának számít.

Az egyik hétfői rakétatámadás a Nemzeti Agráregyetem ellen irányult, melynek korábbi hallgatója volt Sztyepan Bandera, a második világháborúban a náci Németországgal partneri viszonyban lévő Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) egykori vezetője. A főleg Nyugat-Ukrajnában széles körben tisztelt Bandera az oroszok gyakori hivatkozási pontja Ukrajna „nácitlanításának” szükségességére.

A Nemzeti Agráregyetem ablakainak egy része betörött, a tető pedig jelentősen berongálódott a hétfői támadásban. Az egyetem előtt Bandera egészalakos szobra áll. A támadásra Bandera születésének (1909. január 1.) 115 éves évfordulóján került sor.

This night, the enemy targeted two objects of national memory in Lviv:- the university in Dublyany, where Stepan Bandera studied 100 years ago,- and Roman Shukhevych Museum in Bilogorshche.Symbolically and cynically. The war for our history.Mayor of Lviv Andriy Sadovy. pic.twitter.com/pVaJFmlTsD