Ilyet még nem láttunk: rakéta-sorozatvetőt hegesztettek egy drónra az ukránok, túlesett az első bevetésén

Az ukrán források szerint a videót egy, a Szevasztopoli-öbölben történt támadás során rögzítették. A használt rakétarendszer pontos típusa nem ismert, így az sem lehet tudni, hogy irányított vagy nem irányított rakéták láthatóak a felvételen. Maga a támadás dátuma és időpontja sem ismert, de a legfrissebb jelentések szerint egy december 30-i incidenshez kapcsolódhat.

The Ukrainian naval drone Sea Baby equipped with MLRS for launching unguided missiles on the enemy coastline and ships https://t.co/6DKRFUjKWd

H.I. Sutton, kifejezetten megbízható OSINT-elemző blogján kijelentette, hogy a Sea Baby drón által kilőtt lőszerek nagy valószínűség szerint RPV-16 termobarikus rakéták.

A Sea Baby-kről már korábban is ismert volt, hogy valamilyen rakétát hordoznak. Két, négy és hat kis rakétacsőből álló variációkat is láttak már. Ezek valószínűleg RPV-16 nem irányított termobarikus rakéták, hatótávolságuk körülbelül 1000 méter. De könnyen helyettesíthetők más fegyverekkel

- mondta Sutton.

***UPDATE***Here-> 's SBU operated 'Sea Baby' maritime drones (USVs) have shot rockets at targets from Sevastopol Bay. May relate to Dec 30 actionThese weapons were actually already known https://t.co/5OIZG25rse