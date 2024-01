Elhasalt Kína terjeszkedési terve – Riválisa aratott nagy győzelmet a kritikus területen

Sri Lanka elutasította Kína kérését egy óceáni kutatóhajó kikötésére és üzemeltetésére a tengeri övezetében – közölték tisztviselők. Ezt a döntést India győzelmének és Hszi Csin-ping kínai vezető geopolitikai törekvéseinek visszavetésének tekintik. A Hsziang Jang Hung 3 kikötői belépését egy évre tagadták meg, és még Narendra Modi indiai miniszterelnök és Ranil Wickremesinghe Srí Lanka-i elnök júliusi találkozóját követően történt. Kína szerint az volt a szándéka, hogy „mélytengeri kutatásokat” végezzen az Indiai-óceán déli részén. Az esetet követően Colombót a kínai állami média azzal vádolta, hogy engedett az Újdelhi nyomásának.

A kínai külügyminisztérium még nem kommentálta nyilvánosan a híreket.

A Hsziang Yang Hung 3, a 4864 tonnás kutatóhajó jelenleg a kínai Hsziamenben állomásozik, a Peking-barát álláspontjáról ismert Mohammed Muizzu maldív elnökétől szintén engedélyt kért, hogy Male környékén végezzen munkálatokat. Az egyelőre bizonytalan, hogy nyilvánosan bejelentik-e a döntést.

Nyugati kutatók azt állítják, hogy a hajó a kínai hadsereg számára gyűjt hírszerzési információkat.

Kínai kutatóhajók, ballisztikus rakétakövetők és hidrográfiai hajók már korábban is tevékenykedtek az Indiai-óceán térségében. Különösen az indiai Andaman- és Nikobár-szigetektől délre fekvő területeken voltak aktívak. A tengerfenék feltérképezése nemcsak a víz alatti erőforrások feltárását segíti, hanem biztonságosabb működést is biztosít Kína növekvő tengeralattjáró-flottája számára.

