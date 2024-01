Felvételek bizonyítják: kilőtték az oroszok Ukrajna legjobb IFV-jét

Tavaly tavasszal igencsak nagy mennyiségű nehézfegyvert küldött Ukrajnának az ország támogatására létrehozott nyugati szövetségi együttműködés: ennek keretein belül sok más harcjármű mellett körülbelül 50 darab CV9040C lövészpáncélost kaptak az ukránok Svédországtól.

Az amerikai gyártmányú M2A2 Bradley mellett ezeket a járműveket tartják Ukrajna legjobb IFV-jének.

Az 50 járműből eddig legalább 5-tel végeztek az oroszok, a hatodik találatról most jöttek meg az első felvételek. Érdemes megjegyezni: eddig egyik ismert találat sem tette totálisan harcképtelenné a svéd lövészpáncélost, a nyugat pechére azonban az egyik járművet az oroszok hadizsákmánnyá tették és Moszkvába vitték.

Russian forces disabled another Swedish-supplied CV90 infantry fighting vehicle with an FPV kamikaze drone and injured one of its crew. pic.twitter.com/bsLnqQbaf1