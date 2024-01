ISW: meghökkentő megoldást talált Vlagyimir Putyin a háború lezárására

Putyin az ukrán kormány megkerülésével, Ukrajna bevonása nélkül tárgyalna most már a háború lezárásáról a Nyugattal – írja friss elemzésében az Institute for Study of War (ISW). Az amerikai agytröszt szerint az orosz elnök azt akarja elérni, hogy a Nyugat hagyja magára Ukrajnát, átengedve az országot az orosz érdekszférának.