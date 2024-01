Szivárognak az adatok az iráni robbanásról - Nagyon sok halottról érkeznek hírek

A rendelkezésre álló információk szerint az ország déli részén fekvő város temetőjében egymás után két robbanás is történt. A Teherán által terrorcselekménynek nyilvánított támadás során a Reuters és az iráni közmédia értesülései szerint legalább száz ember életét vesztette, nagyjából 170-en biztosan megsérültek.

Korábban arról terjengtek hírek, hogy öngyilkos merénylő robbantott a temetőben, hivatalos iráni források szerint azonban a két pokolgépet az út mentén rejtették el, majd távirányítóval hozták működésbe. A támadásért cikkünk közléséig senki nem vállalta a felelősséget.

Explosions during Soleimani 's anniversary in Kerman, At least 20 were killed #BREAKING