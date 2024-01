Erőfitogtatás borzolja a kedélyeket a Koreai-félszigeten: mindkét országban zúgtak az ágyúk

Közös éleslövészeti gyakorlatot tartott Dél-Korea és az Egyesült Államok az elmúlt egy hétben az észak-koreai határ közelében, Pocshon városban a két ország hadereje készültségének és együttes műveleti képességének növelése, valamint az észak-koreai katonai fenyegetés elhárítása céljával – közölte csütörtökön a dél-koreai hadsereg.

Elmondták azt is, hogy a gyakorlaton összesen 110 fegyverrendszert használt egy dél-koreai gépesített lövészhadosztály és egy amerikai lövészdandár. Észak-Korea most is hevesen bírálta a hadgyakorlatok megrendezését. A phenjani média megállapította, hogy a két Korea „összecsapásának veszélye idén lesz a legnagyobb”, mivel Szöul lépéseivel „az atomháború szélére” sodorhatja a konfrontációt.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a minap egy pártrendezvényen kilátásba helyezte, hogy az ország gyarapítani fogja nukleáris arzenálját, és növeli támadóképességét.

A fenyegetésre válaszul Dél-Korea sem maradt adós a válasszal: Szöul azt ígérte, hogy mostantól alaposabban figyeli az északiak katonai tevékenységét, hogy el tudja tántorítani minden provokációtól. A határ északi oldalán a kommunista rezsim hadserege minden év decemberétől a következő év tavaszáig gyakorlatozik, és általában ennek tüzérségi lövészet is része. Ez idén sem maradhat el, a dél-koreai hadsereg szerin ezek a manőverek jelenleg is zajlanak.

Az elmúlt időszakban Phenjan tavaly számos tesztet hajtott végre nagy hatótávolságú rakétákkal és olyan stratégiai fegyverekkel, amelyekkel dél-koreai és csendes-óceáni célpontokat is el tud érni.

Ezek miatt az Egyesült Államok is jelentősebb haderőt sorakoztatott fel a Koreai-félsziget közelében: egyebek között atommeghajtású tengeralattjárót, repülőgép-hordozót és bombázó repülőgépeket vezényelt oda. Washington emellett egy szélesebb szövetség kialakításán is dolgozik a térségben, amely azonban nem kizárólag az északi fenyegetések elleni fellépést segíti, hanem Kína és Oroszország befolyását is csökkentené.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images