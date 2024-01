Amerikai sztárfegyvereken gyakorlatoznak az ukránok, ezer Patriotot vásárol Európa - Háborús híreink csütörtökön

Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt a rendeletet, amelynek alapján orosz állampolgárságot kaphatnak azok a külföldiek, akik az ukrajnai háború alatt szerződést kötnek az orosz hadsereggel - derül ki az Oroszország hivatalos információs oldalán közzétett dokumentumból.

A rendelet azt is lehetővé teszi, hogy az egészségügyi okokból nyugdíjba vonult, illetve az orosz fegyveres erőkkel kötött szerződésüket már teljesített külföldiek is orosz állampolgárságért folyamodjanak. A katonák mellett családtagjaik is igényelhetnek orosz útlevelet.

(MTI)