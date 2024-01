A félmilliót is átlépheti év végéig az Ukrajnában elesett orosz katonák száma

Az X platformon közzétett bejegyzésében az intézmény azt írta: az Ukrajnában elesett orosz katonák számának napi átlaga 300-zal emelkedett 2023-ban, ami azt jelenti, hogy szinte minden nap elteltével egyre több áldozatot követelt az orosz-ukrán háború - írja a The Guardian.

Ha ez a trend 2024-ben is folytatódik, év végére félmillió orosz áldozata lesz az Ukrajnai inváziónak

- írják a bejegyzésben.

The average daily number of Russian casualties in Ukraine has risen by almost 300 during the course of 2023. If the numbers continue at the current rate over the next year, Russia will have lost over half a million personnel in Ukraine. #StandWithUkraine