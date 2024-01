Pályára állt India Napot megfigyelő űrszondája

A szeptemberben indított Aditya-L1 feladata az, hogy a Nap működésének bonyolult részleteibe mélyedjen. Az űrszonda mostanra elérte a Földtől 1,5 millió kilométerre lévő pontot - jelentette szombaton az indiai űrügynökség. Ez ugyan soknak tűnik, de csupán töredéke annak a 150 millió kilométeres távolságnak, amely a Föld és a Nap között van.

2023-ban India történelmet írt azzal, hogy elsőként szállított le sikeresen egy űrhajót a Hold déli pólusa közelében. Ez az eredmény azt követően született meg, hogy Oroszország ugyanezen a területen tett leszállási kísérlete a hajtómű meghibásodása miatt kudarccal végződött.

India űrkutatásban elért előrehaladása potenciálisan növelheti Narendra Modi miniszterelnök népszerűségét, aki a nyári szövetségi választásokon egy harmadik hivatali ciklusért száll harcba. Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) számos más projekten is dolgozik, többek között egy emberes űrrepülési programon, amelynek célja, hogy 2025-re valószínűleg űrhajósokat küldjön Föld körüli pályára.

Modi miniszterelnök az X közösségi médiaplatformon méltatta az Aditya-L1 sikerét, kijelentve: "Ez tudósaink fáradhatatlan elkötelezettségének bizonyítéka, amellyel a legösszetettebb és legbonyolultabb űrmissziók egyikét valósították meg." Hozzátette: "Csatlakozom a nemzethez, hogy megtapsoljuk ezt a rendkívüli teljesítményt. Továbbra is a tudomány új határait fogjuk kutatni az emberiség javára."

