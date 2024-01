Elmondta az amerikai külügy, mi lenne az ideális megoldás a gázai konfliktus enyhítésére

A közelmúltban Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a palesztinoknak biztonságosan vissza kell térniük gázai otthonaikba. Ez a kijelentés a katari miniszterelnökkel és külügyminiszterrel, Mohammed bin Abdulrahman al Thani-val tartott közös sajtótájékoztatón hangzott el.

Blinken hangsúlyozta a Gázának nyújtott segélyek növelésének szükségességét, és megismételte, hogy az Egyesült Államok elutasította az izraeli miniszterek múlt heti javaslatait, amelyek a palesztinok Gázán kívüli letelepítését szorgalmazták. Kiemelte az ENSZ lehetséges szerepét annak felmérésében, hogy mit kell tenni a lakóhelyüket elhagyni kényszerült palesztinok hazatérésének megkönnyítése érdekében, amint Izrael északi katonai műveletének alacsonyabb intenzitású szakaszába lép.

Az Egyesült Államok következetesen a kétállami megoldás mellett szállt síkra, hogy véget vessen az Izrael és a Hamász között immár három hónapja tartó konfliktusnak.

Az Associated Press szerint Gáza 2,3 millió lakosának mintegy 85%-a kényszerült lakóhelyét elhagyni a háború tavalyi kezdete óta.

Az ellenségeskedések kezdete óta több mint 20 000 ember vesztette életét az övezetben, a Hamász által vezetett gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint.

Címlapkép: Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Mohammed bin Abdulrahman al Thani katari miniszterelnök/külügyminiszter egy katari sajtótájékoztatón 2024 január 8-án. A címlapkép forrása: Amiri Diwan of the State of Qatar/Anadolu via Getty Images