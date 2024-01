Furcsa számokat tett közzé Ukrajna - Máris összeomlott a védelem?

Az ukrán légierő mai közleménye szerint Oroszország 59 drónt, valamint ballisztikus és cirkálórakétát indított az ukrán területek ellen. Ebből Kijev csak a drónokat, illetve a H-101/55/555-ös rakéták háromnegyedét volt képes megállítani.

A ballisztikus rakéták, és Vlagyimir Putyin által "legyőzhetetlennek" titulált H-47 Kinzsal cirkálórakéták azonban a mai nap folyamán úgy haladtak át az ukrán légvédelmen, mint kés a vajon, legalábbis az ukrán légierő jelentései alapján.

The Ukrainian Air Force released numbers of the missile attack this morning. In total, 59 missiles/drones were recorded.Shot down:8/8 Shahed drones0/4 Kh-47M2 aeroballistic18/24 Kh-101/55/555 air launched0/7 S-300/400 ballistic0/8 Kh-22 anti-ship0/6 Iskander-M ballistic pic.twitter.com/kkIztspeHj