Kína a tengerek urává válna – Ősi riválisa nem nézi ezt tétlenül

Kína 2022-ben bocsátotta vízre a Fuijan nevű repülőgép-hordozóját, amelyik már a harmadik hasonló jármű a keleti nagyhatalom haditengerészeténél (People's Liberation Army Navy – PLAN). A tajvani védelmi minisztérium jelentése szerint Peking 2025-ben állíthatja hadrendbe az eszközt.

Azt feltételezik, hogy a Fuijan is szerepet játszhat egy esetlegesen a sziget ellen indított invázióban.

Információk szerint ez lesz az eddigi legnagyobb hajó a PLAN kötelékében, összesen 60-70 vadászgép szállítására lesz képes, ami a duplája a másik két kínai repülőgép-hordozó kapacitásának.

A csúcsmodern kínai eszközzel kapcsolatban nemrégiben olyan felvételek terjedtek el, hogy valami a fedélzetről a vízbe esett. Szakértők szerint most a beüzemelés előtti szokásos stabilitási és súlypont mérési vizsgálatok zajlanak. Mielőtt a Fuijan hadrendbe állna, előtte még egy próbahajózás is vár rá, amikor már vadászgépeket is szállítani fog. A jármű elektromágneses katapultokkal van felszerelve, amely a legmodernebb technológiának számít és csak az Egyesült Államok rendelkezik hasonlóval. Ez a vadászgépek fel- és leszállásánál segíti a járműveket.

Peking azt szeretné, ha 2031-re már összesen 5 repülőgép-hordozóval rendelkezne.

Újdelhi is érzékeli északi riválisa rohamos fejlesztéseit, ezért Indiában is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a repülőgép-hordozók építésére. Jelenleg a kínai flottához hasonlóan két hasonló típusú hajó áll hadrendben a hindu védelmi erőknél, de Pekinghez hasonló ambiciózus célokat tűztek ki maguk elé. 2022-től szolgálja az indiai haditengerészetet az INS Vikrant nevű hajó, amely Újdelhi első saját építésű repülőgép-hordozója.

A hindu hatalmat az készteti a folyamatos fejlesztésekre, hogy Kína egyre határozottabban lép fel az Indiai-óceánon, ahol igyekszik bekeríteni riválisát. A szakma elkezdte a „gyöngysor” stratégia elnevezést használni a pekingi elképzelésre. India belátta, hogy súlyos hátrányba kerülhet a térségben, ha nem lép fel határozottan a kínai törekvések ellen, ehhez pedig elengedhetetlen egy harmadik repülőgép-hordozó hadrendbe állítása az ország haditengerészeténél.

Címlapkép forrása: Li Tang/VCG via Getty Images