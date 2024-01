Úgy hullanak az oroszok legpusztítóbb fegyverei, mint a legyek - Újabb "nehéz lángszóró" robbant darabjaira

Az X-en nemrég megjelent felvétel elvileg a donyecki Avdijivka város környékén készült, az időjárás alapján az elmúlt hetekben. A videón egy orosz TOSZ-1-es látható (a pontos típusváltozatot ilyen távolságból nem lehet megállapítani), amint egy ukrán tüzérségi, vagy dróntalálat után kigyullad.

A fegyver által hordozott rakétákat hamar elérik a lángok, több másodlagos detonáció során lényegében atomjaira robban.

Another TOS bites the stardust near Avdiivka.Source: Sternenko. pic.twitter.com/ZMtND8yWls