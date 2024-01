Veszélyes támadást hajtott végre Izrael, komolyan aggódik a nemzetközi közösség - Újabb országban csaphatnak fel a háború lángjai?

Azt követően, hogy 2023 októberében a gázai Hamász terrorszervezet meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen, sokan az azonnali eszkalációtól tartottak: az Irán által támogatott milíciák szó szerint közrefogják a zsidó államot, ráadásul a konfliktus kirobbanása óta Libanonból és Szíriából is érték kisebb támadások Izraelt. Az IDF már többször átlőtt a határokon, így újra kiújultak a háború kiterjedésével kapcsolatos félelmek, melyeket a múlt heti bejrúti rakétatámadás csak tetézett. Nézzük, mekkora az esély arra, hogy Libanonba is átgyűrűznek a harcok.

A libanoni Hezbollah nem egyszerű dzsihádista milícia: az Irán által létrehozott síita szervezet komoly politikai befolyással is rendelkezik a közel-keleti államban. Az október 7-i palesztin támadás után, ha korlátozott mértékben is, de a Hezbollah is megkezdte saját akcióját: aknavetőkkel és páncéltörő rakétákkal lőtték az Izrael északi részén állomásozó IDF (Israeli Defence Force – Izraeli Védelmi Erő) csapatokat, a komoly támadás azonban elmaradt.

Biztonsági játék

Arról, hogy a Hamász és a Hezbollah között volt-e valamilyen megállapodás az októberi támadásokat illetően, továbbra is csak találgatni lehet, nem kis részben a két fél gyakran ellentétes nyilatkozatai miatt. A palesztin rajtaütést követő napokban a Hezbollah is lőni kezdte ugyan az izraeli állásokat, ráadásul közös nyilatkozatokat is tett a két szervezet, a libanoniak nem törtek be izraeli területre, pedig egy két irányból történő váratlan támadás egészen biztosan összezavarta volna a felkészületlen zsidó vezetést. A Hezbollah oldalán állt ráadásul egy másik komoly tényező is: míg a Gázai övezet jogilag Izraelhez tartozik, addig a Hezbollah egy nemzetközileg elismert független állam, Libanon területéről indíthatott volna akciókat.

A fentiekből arra lehet következtetni, hogy Haszán Naszr Alláh Hezbollah-vezér nem akart megkockáztatni egy nyílt támadást Izrael ellen. Ez az erőviszonyokat figyelembe véve egy meglehetősen megfontolt döntés volt, hiszen az IDF közel 170 ezres aktív állománnyal, több mint 460 ezer jól képzett tartalékossal és komoly nehézfegyverzettel rendelkezik, míg a Hezbollah harcosai még a valószínűleg túlzó saját becslés szerint is csak 100 ezer főt tesznek ki, valós számuk inkább 50-70 ezer fő között lehet, felszerelésüket pedig össze sem lehet hasonlítani az izraelivel.

Haszán Naszr Alláh (középen), a Hezbollah vezetője Ali Hámenei iráni ajatollahhal (bal oldalon) és Kászem Szolejmánival (jobb oldalon), a Kudsz alakulat 2020-ban megölt vezérével 2019-ben. Forrás: Khamenei.ir via Wikimedia Commons

A domborzat ugyanakkor a Hezbollah oldalán állna: az izraeli-libanoni határszakasz dombokkal és völgyekkel sűrűn tarkított, ez pedig komoly előnyt jelent a könnyű felszereléssel mozgó arab harcosoknak, míg Jeruzsálem valószínűleg csak a légierő komoly alkalmazása mellett tudna gyors eredményeket elérni a régióban.

Naszr Alláh mindenesetre az elmúlt hónapokban kétszer is meglepte a nemzetközi sajtót: tavaly novemberben arra szólította fel az arab lakosságot, hogy Izraelt kritizáló publikációkkal támadják a zsidó államot, múlt héten pedig „mindössze” annyit mondott, hogy Jeruzsálem „megbánja” azt, ha megtámadja Libanont, feltételes módot használva függetlenül attól, hogy a beszéd éppen a pár nappal korábban Bejrút ellen végrehajtott izraeli légicsapásról szólt.

Nincs új a nap alatt

Izrael és a Hezbollah viszonya az elmúlt nagyjából húsz évben meglehetősen furcsa képet festett:

az iszlamista szervezet időnként átlőtt az izraeli határon, erre válaszul pedig az IDF lebombázott egy-két célpontot Libanon déli részén, ennél komolyabb konfrontációra azonban nem került sor.

Több elemző is úgy szokta értékelni a helyzetet, hogy Jeruzsálem „megtűri” az északi szomszédjában ténykedő Hezbollahot, ez a helyzet pedig a jelek szerint ironikus módon mostanra sem változott érdemben: bár az átlövések intenzitása megemelkedett, és az IDF csapatokat vezényelt az északi területekre, pillanatnyilag nem mutatkozik jele annak, hogy ezek a csapatok a közeljövőben át terveznék lépni a határt.

A nyugati világot ugyanakkor komoly aggodalommal töltötte el az, hogy Jeruzsálem a Hamász vezetése ellen folytatott vendettának cseppet sem burkolt módon hitelt adva Libanon fővárosában, Bejrútban lőtt szét egy épületet, végezve Száleh Arúrival, a Hamász egyik legmagasabb rangú vezetőjével.

A január 2-i izraeli bombázás során találatot kapott épület Bejrútban. Forrás: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Bár Izrael hivatalosan nem ismerte el a támadást, valószínűtlen, hogy egy másik ország drónt reptetett volna Libanon felé azért, hogy a dzsihadistával végezzen. A békítés lényegében azonnal megindult, ennek „célpontja” azonban érdekes módon nem a támadást végrehajtó Izrael, hanem az Arúrinak menedéket adó Hezbollah volt:

a szervezettel egyébként nem éppen fényes viszonyt ápoló libanoni kormány a támadást követő napokban tárgyalásokba kezdett Naszr Alláhhal, arra kérve, hogy a Hezbollah fegyveres szárnya ne reagáljon az izraeli akcióra.

Múlt pénteken ráadásul Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője is az országba repült, hogy a kormánnyal a deeszkalációról tárgyaljon.

Ezek az események pedig kellemetlen helyzetbe hozhatják a Hezbollahot: bár Libanonban bejegyzett politikai pártként működnek, és a parlamentben is bírnak mandátumokkal, a lakosság többségének támogatását nem tudhatják magukénak: a libanoni iszlám hívők döntően szunniták, a Hezbollah pedig csak a síiták lakta déli és északkeleti régiókban rendelkezik érdemi támogatóbázissal.

Libanon térképe, zölddel jelölve a Hezbollah által 2006 nyarán irányított területeket. Forrás: Orthuberra via Wikimedia Commons

Bár Bejrút egyértelműen hangot ad annak, hogy elítéli Izrael gázai akcióját, a régió egyik leggyengébb államaként a hangzatos bejelentéseken kívül meglehetősen keveset tehetnek a palesztinok támogatása érdekében, az ellenzékben tevékenykedő Hezbollah mögé pedig egészen biztosan nem fognak fegyverrel beállni (tavaly év végén még Irán által támogatott szíriai síita milícistákat is lelőtt a libanoni hadsereg).

Elmarad az eszkaláció?

Bár az IDF és a Hezbollah továbbra is lövi egymást Izrael északi határa környékén, valószínűleg egyik fél sem vágyik túlzottan az eszkalációra: Naszr Alláh nem tud maga mögött Iránon és az általa támogatott szervezeteken kívül érdemi támogatást, ráadásul a terepviszonyokon kívül minden szempontból abszolút hátrányban van Jeruzsálemmel szemben, Izrael pedig valószínűleg a hegyes-völgyes terep, illetve a nemzetközi sajtóvisszhang miatt nem rajong a libanoni háború ötletéért.

Kérdésként természetesen felmerülhet az, hogy a Hezbollah fő támogatója, Irán hogyan viszonyul az Izrael környéki eseményekhez: tavaly októberben a Hamász és a Hezbollah büszkén jelentette be, hogy a támadásokhoz szükséges fegyvereket Irántól szerezték be, ez a kijelentés pedig minden kétséget kizáróan igaz is. Az azonban már sokkal jobban megosztja a szakértőket, hogy Irán adta-e „parancsba az „Ellenállás Tengelyének” az Izrael elleni támadásokat.

Israeli fighter jets attacked Hezbollah terrorist infrastructures and military sites in Lebanon pic.twitter.com/3XioWTD0KE — Adam (Albilya) January 8, 2024

Egyes elemzők úgy vélekednek, hogy a Hamász és a Hezbollah nem elég önálló egy ilyen akció kivitelezéséhez, mások azonban úgy vélik, hogy Irán ilyen minimális haszonért nem áldozna fel egy olyan szervezetet, melybe az évek során több száz millió dollár értékű rialt öltek bele.

Címlapkép: libanoni rendőr a 2006-os lázadások során Bejrútban. A címlapkép illusztráció, forrása: Chris Hondros/Getty Images