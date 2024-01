Élő adásban rontottak be fegyveresek a tévébe, aktiválja a hadsereget Noboa elnök

Nemzeti vészhelyzetet, kijárási tilalmat és a hadsereg bevetését rendelte el Ecuador új elnöke, Daniel Noboa. A döntés azért született, mert tegnap az ország több részén fegyveres támadást hajtottak végre bűnszervezetek, egyebek mellett élő adásban támadtak meg egy televíziót is.

Tegnap fegyveresek rontottak be az ecuadori TC televízió épületébe, azt követelték az épp adásban lévő személyzettől, hogy követeléseket olvassanak be - írja a CNN. A rendőrség gyorsan reagált: kiértek a helyszínre és őrizetbe vették a gerillákat, mielőtt követeléseik teljesültek volna. A hatóságok jelentése szerint mindenkit sikerült elfogni és nincsenek sérültek. Közben arról is voltak hírek, hogy lövöldözés volt Guayaquil egy metrójában és egyetemi kollégiumában, illetve vidéken több rendőrt is elraboltak.

Daniel Noboa, Ecuador új elnöke vészhelyzeti állapotot rendelt el. Este 11 órától hajnali 5 óráig kijárási tilalom lesz érvényben, illetve arra utasította a hadsereget, hogy számolja fel az ország stabilitását veszélyeztető fegyveres szervezeteket. A vészhelyzeti állapot legalább 60 napig tart majd.

Nem tágítunk és nem tárgyalunk. Az ország jövője a tét. Mostantól minden terroristacsoport, melyet az elnöki rendeletben azonosítottunk, katonai célpont”

– nyilatkozta a sajtónak Jaime Vela Erazo tengernagy, az ecuadori haderő vezérkari főnöke.

Az egykor Dél-Amerika egyik legbiztonságosabb országának tartott Ecuadorban az elmúlt években szabadult el látványosan az erőszak. A kolumbiai és perui kartelek az országon keresztül kezdtek el drogot csempészni az Egyesült Államokba és Európába, emiatt pedig a helyi bűnszervezetek is nagyon megerősödtek. A mostani, kifejezetten durva erőszakhullámot alighanem az okozta, hogy hétfőn kiderült, hogy megszökött a börtönből Jose Adolfo „Fito” Macias, a Los Choneros kartell vezére. A Los Choneros Ecuador, sőt, Dél-Amerika egyik legveszélyesebb bűnszervezete.

Címlapkép forrása: Rafael Rodriguez/Anadolu via Getty Images