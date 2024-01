Hatalmas pácban van Japán: a zuhanás már biztos, a mértéke még kérdés

Tokió tavaly tavasszal adott ki egy dermesztő jelentést az ország népesedési jövőképére tekintve. A dokumentumban az állt, hogy a jelenlegi tendenciával Japán lakossága az évszázad végére megfeleződik, mindössze 63 millió fő fog élni a szigeteken. Emellett az elöregedés is súlyos mértékű lesz, a lakosság 40 százaléka lesz 65 év feletti.

A probléma egyáltalán nem ismeretlen a japán vezetés számára, már évtizedek óta az alacsony születésszámok problémájával küzdenek Tokióban.

Az elmúlt években a trendek azonban egyre jobban felgyorsultak, ami miatt egyre sürgetőbb lépéseket tenni az országban. Ameddig az 1930-as években még 63 millió fő volt az össznépesség, amelyhez egy rendkívül fiatalos korszerkezet párosult. A növekedő tendencia körülbelül 2010 körül billent át, ekkor közel 130 millióan éltek Japánban. Azóta lassú csökkenés kezdődött meg, most a becslések szerint 124-125 millió fő lakja a szigetországot.

Egy korábbi szcenárió még 74 milliós lakossággal számolt az országban a század végére:

