Hiába durvul el az Izrael és a Hamász közötti háború, az olajhatalmat nem lehet eltántorítani

Kalid bin Bandar herceg, az Egyesült Királyság szaúdi nagykövete a BBC-nek adott nemrégiben adott interjújában kifejezte, hogy Szaúd-Arábia továbbra is érdekelt a diplomáciai kapcsolatok felvételében Izraellel. Hangsúlyozta azonban, hogy egy ilyen lépésnek a gázai konfliktus megoldása és egy független palesztin állam létrehozása kell, hogy megelőzze. Az is elhangzott, hogy a két ország közötti normalizációról szóló tárgyalások már jó előrehaladott állapotban voltak, amikor a Hamász megtámadta Izraelt. Ezt követően fel kellett függeszteni a megbeszéléseket.

A Hamász a jövőbeli palesztin államban betöltött szerepével kapcsolatban is kérdezték a herceget. Kalid bin Bandar elismerte, hogy ez egy összetett kérdés, amely alapos megfontolást igényel.

Eközben Antony Blinken amerikai külügyminiszter Rijádban találkozott Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel. Blinken elmondta, hogy mindkét félnek érdeke fűződik a Szaúd-Arábia és Izrael közötti normalizáció folytatásához. Ő is hangsúlyozta, hogy a gázai konfliktus befejezése és egy palesztin államhoz vezető járható út megteremtése előfeltétele ennek.

Crown Prince Mohammed bin Salman meets with the Secretary of State Antony Blinken at the winter camp in #Saudi