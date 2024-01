Példátlan konfliktust robbantott ki pár nyaralós fotó – Nagyhatalmak kereszttüzébe keveredett a világ egyik legnépszerűbb turistaparadicsoma

A közismert turistaparadicsomban, az Indiai-óceánban található Maldív-szigeteken földrengésszerű változásokat hozott a szeptemberben tartott elnökválasztás, legalábbis ami a szigetek külpolitikáját illeti. A választáson az ellenzék jelöltje, Mohamed Muizzu legyőzte az országot 2018 óta vezető elnököt, Ibrahim Mohamed Solihot.

Míg Solih a szigetektől mintegy 2000 kilométerre található Indiát tekintette országa első számú nemzetközi partnerének – ahogy ez az ország külpolitikájában hagyománynak számított –, Muizzu azt ígérte, távolodni fog a Maldív-szigetekhez legközelebb fekvő nagyhatalomtól, és a Kínával fennálló kapcsolatokat erősítené.

Muizzu nem sokkal megválasztása után kijelentette, nem maradhat külföldi katonai erő az országban. A kijelentés arra a 75 fős indiai katonai kontingensre irányult, amely Újdelhi által pénzelt radarállomásokat és megfigyelő repülőgépeket üzemeltet, hadihajókkal segíti a járőrözést a Maldív-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében, illetve egy hadikikötő megépítésében is segít a maldívoknak. Az új elnök azonban ezt a pár tucat katonát is fenyegetésnek tartja országa szuverenitására nézve, attól félve, hogy India állandó katonai jelenlétet akar kiépíteni a szigeteken. Indiai tagadta, hogy ilyen szándéka lenne.

Bár Muizzu azt mondta, prioritásnak tekinti, hogy az Indiával való kapcsolatok virágozzanak, és kijelentette, nem Kína-párti, ennek ellentmondani látszik, hogy a hagyománnyal ellentétben már beiktatott elnökként nem Indiát, hanem Törökországot kereste fel először, Kínában pedig Indiát megelőzve tesz látogatást január 8-a és 12-e között. Az indiai miniszterelnökkel, a tavaszi választásokra készülő Narendra Modival csak Abu Dzabiban, a COP28 klímacsúcs keretében találkozott.

Muizzu már megválasztott elnökként tárgyalásokba kezdett Indiával a 75 fős katonai kontingens kivonásáról, az indiai kormány pedig december elején jelezte, hajlandó kivonni csapatait.

A két ország közötti viszony januárban mérgesedett el igazán, amikor Narendra Modi miniszterelnök január 4-én arról posztolt az X-en, hogy az Indiához tartozó, a kontinenstől nyugatra fekvő Laksadíva (Lakshadweep) szigetein töltötte pihenését. Modi számos fotót megosztott, ahogy például a tengerben búvárkodik, vagy a homokos tengerparton sétál és üldögél.

Azok számára, akik a bennük rejlő kalandvágyó embert szeretnék megragadni, Laksadívának szerepelnie kell a listájukon. (…) A kora reggeli séták az érintetlen strandokon szintén a tiszta boldogság pillanatai voltak

– kommentelte az indiai kormányfő utazási irodák prospektusaira illő mondatokkal laksadívai élményeit.

