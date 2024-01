Sztálint dicsőítő vallási ikon miatt forrnak az indulatok a szovjet diktátor szülőhazájában

Az ikon a grúz fővárosban, Tbilisziben található Szentháromság-székesegyházban látható. A hatóságok vizsgálatot indítottak a rongálás ügyében.

A vallás- és egyházüldöző Joszif Sztálin az ikon egyik oldalsó tábláján látható, ahogy a második világháború idején egy ortodox női szent megáldja. Az ikont azóta megtisztították, a székesegyházat pedig rendőri felügyelet alá helyezték.

