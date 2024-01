Több fronton tör előre az orosz hadsereg: friss térképeken a területszerzés

A War Mapper egy független blog, amely nyilvánosan fellelhető videók, fotók alapján rendszeresen készít térképeket a világ aktív konfliktusairól.

Most új térkép-sorozat jött, melyen az ukrajnai hadszíntér változása látható az elmúlt egy hét alatt. A térképeken az rajzolódik ki, hogy az orosz haderő több szektorban is támad, de a területszerzés egyelőre minimális.

West of Verbove, Russian forces have attacked into part of the trench network liberated by Ukraine in their counteroffensive in mid-2023. pic.twitter.com/jnu6qiXBd6