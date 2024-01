Nyugatról akadályozhatták meg a békét az ukrajnai háború legelején

Az elmúlt időben több olyan állítás is elhangzott, amely szerint Boris Johnson volt brit miniszterelnök 2022 tavaszán beavatkozott az ukránok és az oroszok közötti béketárgyalásokba. Most az érintett „teljes képtelenségnek” és „orosz propagandának” titulálta a híreszteléseket egy interjúban – számolt be a Kyiv Post.