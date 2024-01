Több szektorban támad az orosz hadsereg, titkos tárgyalás volt a háború lezárásáról - Híreink az ukrán frontról szerdán

A washingtoni hatóságok kiszúrták, hogy az Oroszország középső részén, Tambovban működő pékségben nem csak kenyerek készülnek. A pékáru mellett a sütödét kis méretű drónok is elhagyják, amelyeket aztán az ukrajnai fronton vet be az orosz hadsereg – szúrta ki az Infostart a Financial Times hírét.