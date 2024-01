Lecsapott az ukrán elitkommandó: támadás közben robbant atomjaira az orosz harckocsi

Az orosz haderő lassan három hónapja ostromolja a donyecki Avgyijivka települést: az ukrán védelem még mindig kitart, annak ellenére, hogy az orosz légierő folyamatosan szórja a várost, hogy a gépesített gyalogsági erők offenzíváját fedezze.

Pár órája felvétel jelent meg, melyen az ukrán drónerők tevékenysége látható: egy orosz T-80-as harckocsit azonosítottak, majd semlegesítettek.

A videó alapján úgy tűnik: a rakétagránáttal felszerelt kamikaze-drón a harckocsi enyhén páncélozott részén, a motortér és a torony között csap be, átütve ezzel a T-80-as páncélzatát, berobbantva lőszerkészletét. A harcjármű a másodperc töredéke alatt kiég.

A támadás valószínűleg az ukrán SzBU elit egysége, az Alfa műveleti csoport végezte.

SBU unit A with a nice hit on a, now destroyed, Russian tank in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/Bu0OJ7oLSs