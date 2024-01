Videó: centinken múlt az orosz csatarepülőgép ütközése

A felvételek tanúsága szerint az ukrán drón vélhetően megfigyelési feladatokat látott el mélyen a frontvonal mögött. Az ukrán eszköz lassan pásztázza a területet, vélhetően a lehetséges katonai célpontok után kutatva, amikor feltűnik egy orosz katonai repülőgép. A jármű nagy sebességgel közeledik az ukrán drón irányába, elkerülhetetlennek tűnik az ütközés.

Az utolsó pillanatban azonban az orosz pilóta kitérő manővert tesz, ezzel elkerüli a drónt.

Az is látható a felvételen, hogy az SZU-25-ös még nem lőtte ki a rakétáit. A csatarepülő távozását követően a kép elveszti fókuszát, vélhetően a járművel érkező szél billenti ki az ukrán eszközt az egyensúlyából.

