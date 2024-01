Darwin díjas alakítást nyújtott a csecsen elitkommandó, videóra is vették

Az Ahmat (hivatalosan 141. különleges rendeltetésű gépesített dandár) fegyvereseit az ukránbarát internet-felhasználók gyakran illetik a "TikTok Warrior" gúnynévvel, és valóban igaz, hogy a csecsen fegyveresek brutális mennyiségű tartalmat gyártanak a közösségi oldalakra. Még attól sem riadnak vissza, hogy saját baklövéseiket videóra vegyék.

Az X-en (korábban Twitter) is megjelent felvételt az Ahmat egyik fegyverese készítette, aki jó ötletnek találta azt, hogy meglehetősen közelről levideóz egy ukrán drón által kiütött lőszerszállító kamiont. Ahogy az a hasonló járművekkel lenni szokott, a lőszer a lángok miatt berobbant, azonnal leterítve a túl közel merészkedő katonát. Meg nem erősített információk szerint a repesztalálatok következtében a férfi életét is vesztette.

Kadyrovets decided to film a Tik Tok with a burning transport truck loaded with ammunition. It turned out pretty good. pic.twitter.com/RiSDTKoAKQ