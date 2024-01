Ez a mai nem az orosz katonák napja: megpróbálták lelőni az ukrán drónt, de valami nagyon félrement

Az időjárás alapján a közelmúltban készült felvételen az látható, amint egy orosz katona megpróbál egy rpg-26-os vállról indítható rakétagránát-vetővel lelőni egy fölötte repkedő ukrán drónt.

Russian soldier attempts to shot down a Ukrainian UAV with an RPG grenade launcher, but something goes wrong pic.twitter.com/rgYVsFfELJ