Felvételek biztonyítják: ezrek csaptak össze a rendőrökkel, komoly zavargás robbant ki Oroszországban

A hatóságok több tucat embert vettek őrizetbe, akiket „tömeges zendülésben” való részvétel miatt terveznek bíróság elé állítani. A „zendülés” a helyi törvényszék épülete előtt kezdődött, ahol a baskírok felvonultak, hogy Alszinov bebörtönzése ellen tiltakozzanak.

Nem tudni, pontosan hányan vesznek részt a megmozduláson, de helyi felvételek alapján úgy tűnik: ezrek vannak az utcákon.

Telegram blocked six channels covering the protests in Bashkortostan for two days. The channels https://t.co/A3Pu20ocBe

A baskírok rátámadtak a helyszínre érkező rohamrendőrökre. Egyes források szerint a területre küldték már a nemzeti gárdát (Roszgvargyiját) is.

The situation in Bashkortostan continues to escalate, Russian media report.Russian law enforcers continue beating up the locals who came to support public activist Fail Alsynov. Reportedly, they also use tear gas. https://t.co/OyIZMvh2aW