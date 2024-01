Harkivot bombázták az oroszok – Nyugati katonák haláláról írnak

Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy jelentős rakétatámadást hajtottak végre szerdán egy harkivi célpont ellen. A tárca elmondása szerint csapásban összesen 60 külföldi fegyveres vesztette életét, akik az ukránok mellett harcolnak a fronton. A halálos áldozatok mellett további 20 ember megsérülhetett a támadásban.

A jelentés szerint a városban a külföldi katonák ideiglenes bevetési pontját semmisítettek meg. Az elmondásuk szerint „francia zsoldosok” haltak meg az akcióban.

Russian army attacked the base of foreign mercenaries in Harkov - Ministry of DefenseOn the January 16 the Russian Forces carried out a high-precision strike on the temporary deployment point of foreign fighters in the city of Harkov, the majority of whom were French mercenaries https://t.co/wHB898IY4J