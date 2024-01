Hiába a szankciók: elképesztő ütemben áramlik a nyugati technológia az oroszokhoz

A nyugati cégek a szankciók ellenére 2023-ban 2,9 milliárd dollár értékben szállítottak Oroszországnak potenciális katonai alkatrészeket – számolt be a Reuters.

Az ukrán elnöki hivatal nemrégiben nyilvánosságra hozott jelentése szerint nyugati cégek mintegy 2,9 milliárd dollár értékben szállítottak Oroszországnak potenciális katonai alkalmazásra is alkalmas alkatrészeket. Ez az összeg a 2023 első tíz hónapjában lebonyolított tranzakciókra vonatkozik, a Moszkvával szemben bevezetett szankciók ellenére. Ukrajna aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország továbbra is olyan katonai árukat szerez be, amelyeket az Ukrajnában zajló konfliktusban használnak fel.

Az ismertetett adatok szerint Oroszország 2023-as hadiipari importja elérte a 2022 februárja előtt regisztrált, ukrajnai invázió előtti szint 90 százalékát.

Az elnöki hivatal riasztó felfedezése szerint több mint 250 nyugati vállalat termékeit azonosították a megsemmisített vagy lefoglalt orosz fegyverek maradványai között. Ez rávilágít arra, hogy milyen mértékben épül be nyugati technológia az orosz katonai eszközökbe.

A tanulmány megdöbbentő statisztikai adatokkal szolgált: a harctéren talált orosz fegyverek alkatrészei 95%-ban a szankciókat bevezető országok gyártóitól származik.

Ezek jelentős többségét, 72%-át az amerikai székhelyű vállalatok tették ki. A jelentés készítésekor Oroszország nem adott azonnali választ a Zelenszkij hivatalának a fenti megállapításokkal kapcsolatos kijelentéseire.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images