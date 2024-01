Hírszerzési jelentés: pótolhatatlan veszteség érte Oroszországot

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

Január 14-én felrobbant, majd az Azovi-tengerbe zuhant az orosz légierő egyik A-50-es légtérmegfigyelő repülőgépe. Ezzel párhuzamosan találatot kapott egy orosz Il-22M COOT B repülő parancsnoki központ is , ez a gép azonban le tudott szállni egy közeli orosz repülőtéren. Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök másnap jelentette be, hogy az ukrán légvédelem találta el a két gépet.

Az orosz légierő pillanatnyilag valószínűleg nyolc A-50-est üzemeltet. Ezek a gépek rövid távon valószínűleg tudják helyettesíteni az elveszett példányt, a legénység elvesztése és a megmaradt gépek fokozott igénybevétele hosszú távon csökkentheti a légtérmegfigyelő bevetések hatékonyságát.

