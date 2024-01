Nekiment az unió Szlovákiának: Magyarország után a szlovákok is bukhatják az EU-pénzeket?

Az Európai Parlamentnek azért nem tetszik a büntetőjogi reform, mert szerintük gyengíti a szlovák kormány képességeit a korrupció elleni harcban, és rontja az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagyis az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését - írja a Paraméter.sk.

A határozat bírálja a szlovák kormányt, mert gyorsított eljárásban tárgyalta a tervezetet, ami nem tett lehetővé az alapos szakmai véleményezést.

A Paraméter.sk szerint megemlítik azt is, hogy a tervezetet bírálta az Európai Bizottság és az Európai Ügyészség (EPPO) is. Az EPPO szerint a kormány tervezett lépései veszélyeztetik a jogállamot, és nehezíthetik a pénzügyi csalások felderítését. Az Európai Bizottság további konzultációkat folytatna a tervezetről a kormánnyal, és javasolta azt is, hogy vizsgáltassák meg az Európa Tanács alkotmányjogi testületével, a Velencei Bizottsággal. Az EP-t nyugtalanítja a közszolgálati média tervezett átalaítása is, amely szerintük a sajtszabadság korlátozását eredményezheti.

Michal Šimečka, a PS elnöke a Btk. módosításának visszavonására szólította fel a kormányt és Robert Fico (Smer-SD) kormányfőt, különben veszélybe kerülhet a Szlovákiának szánt uniós támogatások folyósítása - írja a Felvidék.ma. „A határozat az egyik utolsó figyelmeztetés, hogy ha Szlovákia nem tesz le a maffiabarát módosításcsomag elfogadásáról, akkor az Európai Bizottság lépni fog. Legfőbb ideje észhez térni, még mielőtt Fico néhány emberének megvédése miatt komoly összegektől fosztanák meg az országot” – jelentette ki Šimečka.

Azt is leszögezte, az EP a szlovákiai jogállamiság lerombolását bírálja, Robert Fico kormányfő pedig az uniós támogatásokat kockáztatja.

Az EP határozatát – és az ellenzéki szlovák EP-képviselőket – élesen bírálta Robert Fico miniszterelnök. „Sajnos vannak olyan politikusok is Szlovákiában, akik igyekeznek besározni az országunkat, erre minden alkalmat kihasználnak” – bírálta az ellenzéket Fico a Paraméter.sk szerint. Szerinte a szlovák ellenzéki képviselők sikeresen félrevezették uniós társaikat, amikor „megszavaztatták” velük a határozatot. A külügyminisztérium egyenesen a szlovák belügyekbe való beavatkozással vádolja az Európai Parlamentet. Juraj Blanár kifogásolja, hogy a korábbi években, amikor a Smer és az akkori ellenzék tiltakozott a jogállamot szerintük sértő kormányzati intézkedések miatt, az Európai Parlament hallgatott.

