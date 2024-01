Végleg elfogyott Washington türelme: terrorszervezetté nyilvánította az Irán-barát mozgalmat

Az elmúlt hetekben a jemeni húszikra figyelt az egész világ, a síita lázadók a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonalát veszélyeztették. A hajók elleni támadások rendkívül feldühítették a globális szereplőket, ezért keményen felléptek az iszlamisták ellen. A napokban többször is bombázták a csoportot, ma pedig az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánította a mozgalmat – számolt be az al-Jazeera.

Az elmúlt napokban egyre jobban növekedett a feszültség a jemeni húszik körül. A síita szeparatisták az Izrael és a Hamász közötti háborúra hivatkozva megtámadtak több hajót is a Vörös-tenger bejáratánál a Báb el-Mandebnél.

Mivel ez a tengerszoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, ezért a nemzetközi közösség gyorsan reagált: amerikai és brit hadihajók érkeztek, és a jövőben további országok érkeznek védeni a térséget.

A támadások hatása nem maradt el: több cég bejelentette, hogy a jövőben inkább elkerülik a Vörös-tengert, és hosszabb útvonalon fognak közlekedni Afrikát megkerülve. Ez jóval több időt és költséget jelent, emiatt Európában jelentősen emelkedhet több árucikk ára. A nyugati hatalmak eddig repülőgépes támadásokkal próbálták semlegesíteni a hajók elleni csapásokat, de egyelőre eredménytelenül: a húszik továbbra is kereskedelmi hajókat támadnak.

Az Egyesült Államok vezetése viszont most úgy döntött, hogy emeli a tétet a mozgalom elleni küzdelemben: terrorszervezetté nyilvánította a csoportot.

A lépés a következő 30 napban még nem lép életbe, addig még lehetősége van síitáknak megváltoztatni a politikájukat. A döntés azért nagyon fontos, mivel lehetővé teszi a húszik pénzügyi támogatásának leállítását, ami súlyos csapást jelenthet. Emellett azokat is szankciók érik majd, akik támogatják a jemeni csoportot. Korábban Washington már Donald Trump elnöksége alatt egyszer megtette már ezt a lépést, de a demokrata kormány 2021-ben visszavonta a rendelkezést. Most Antony Blinken amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy a humanitárius segélyeknek továbbra is menniük kell az országba.

