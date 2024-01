Pillanatokon múlt az ukrán katonák élete: a legsúlyosabb helyzetben jött a váratlan mentőakció

Miközben heves harcok zajlanak a donyecki Avgyijivka térségében, az oroszok délen, Robotine és Verbove körül is támadnak: érdemi területszerzésről azonban még nincs hír. Az egyik ilyen támadásról készült felvételen látható, ahogy egy orosz BMP-3-as tűz alá vesz egy lövészárokban rejtőzködő ukrán alakulatot, de utolsó pillanatban a segítségükre siet egy kamikaze-drón.

Súlyos tűz alá vett egy ukrán lövészárkot egy orosz BMP-3-as gyalogsági harcjármű a zaporizzsjai fronton. A térséget nagy erőkkel támadja az orosz hadsereg: fő céljuk alighanem az, hogy visszavegyék Robotinét.

A területet védő ukrán katonáknak szerencsés napjuk volt: miközben közvetlen közelről tűz alá vette őket az orosz BMP, ők pedig láthatólag nem tudták mivel viszonozni a tüzet, egy kamikaze-drónkezelő a segítségükre sietett és atomjaira robbantotta az orosz lövészpáncélost, jó eséllyel megmentve ezzel az egész ukrán alakulat életét.

Az esetről videó is készült: a BMP mellett egy elhagyott orosz T-72-es is megsemmisül rajta.

Zwei RUS Panzerfahrzeuge ( T-72 & BMP-3) stürmen eine UKR Stellung bei Verbove (Saporischschja), schießen sie dabei kurz und klein.Kurz vor dem Erreichen kommt eine ukr. Kamikaze-Drohne zu Hilfe, die den Schützenpanzer neutralisiert. Auch der Panzer wird kurz darauf zerstört. pic.twitter.com/4L4PQjmreg — Julian (Röpcke) January 17, 2024

Az orosz csapatok jelenleg három szektorban is támadnak (Avgyijivka, Kupjanszk, Robotine) és benne van a pakliban, hogy északon, Szumi és Csernyihiv körül is megindulnak majd. A stratégia egyértelmű: az oroszok most próbálnak minél több területet elragadni Ukrajnától, mielőtt az amerikai politikusok észbe kapnak és több nehézfegyvert küldenek Kijevnek.

Címlapkép forrása: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images