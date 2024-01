Szerbiai választási csalási vádak: az EU tehet pontot az ügy végére

Több mint 20 prominens politikus, köztük a különböző nemzeti parlamentek kulcsfigurái, közös állásfoglalásukban sürgetik Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy kezdeményezzen független vizsgálatot a decemberi szerbiai választások során elkövetett választási csalásokkal kapcsolatos vádjak kivizsgálására. A levél – amelyet olyan befolyásos vezetők írtak alá, mint a német Michael Roth és a francia Jean-Louis Bourlanges képviselők –, átfogó uniós vizsgálatot vár el a bejelentett szabálytalanságok és a csalásra vonatkozó állítások ügyében. Közben a szerb-koszovói konfliktus is elérte az EU-t.

A kérés az EU vezető tisztségviselőihez, köztük von der Leyenhez, Charles Michelhez, az Európai Tanács távozóban lévő elnökéhez és Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez szól. A lépésre azt követően kerül sor, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök győzelmet aratott a decemberi választásokon: az ellenzéki vádak szerint átírták a választási névjegyzékeket, azokba fantomszavazók nevei tűntek fel, főként a szorosabb körzetekben.

A választásokat több oldalról – köztük az Európai Unió részéről is –éles bírálatok érték már decemberben, hogy a voksolási folyamatban kézzelfogható javulásra és további reformokra van szükség. A fő vád a fantomszavazókkal kapcsolatos, amit állítólag a CRTA, egy több mint 3000 megfigyelőből álló hálózattal rendelkező megfigyelői csoport dokumentált esetei is bizonyítanak. A szervezet szerint a névjegyzékek átírása mellett sokan sokan személyi igazolványok nélküli voksoltak (ami szabálytalan), valamint hogy nem engedélyezett harmadik személyek is jelen voltak a szavazatszámlálskor és a voksoláskor is.

Eközben Koszovó megtámadja az Európai Bizottság javaslatát, amely az EU vízummentes utazási listájának frissítésére irányul. A Bizottság javaslata lehetővé tenné, hogy a szerbiai koordinációs igazgatóság által a koszovói szerbek számára kiállított útlevelek az EU-n belüli utazást is lehetővé tegyék. Koszovó – egy a Politico által látott – levélben megfogalmazott kifogása szerint a javaslat közvetlenül ellentmond a szuverenitás és a jogi integritás elveinek, és akadályozza a folyamatban lévő normalizációs erőfeszítéseket.

